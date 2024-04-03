Yoğun bakıma kaldırılan Sarp Kuray'dan iyi haber geldi

68 kuşağının liderlerinden Sarp Kuray geçirdiği epilepsi krizi sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Kuray’ın kızı Zeynep Kuray, yoğun bakımdaki tedavisi süren babasının uyandığını duyurdu.

Zeynep Kuray, haberi sosyal medya hesabından şu ifaderle dile getirdi:

“Veeeee babam uyandı ve ilk söylediği şey tarihe ayak uydurmak lazım kızım oldu!”

79 yaşındaki Kuray’a Sarp Kuray, geçen günlerde hastalanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kuray’ın gazeteci kızı Zeynep Kuray, “Babam yoğun bakımda Bekliyorum…Bunu da atlatacağız!” paylaşımında bulunmuştu. Kuray’a menenjit teşhisi konmuştu.

Veeeee babam uyandı ve ilk söylediği şey tarihe ayak uydurmak lazım kızım oldu!????????????