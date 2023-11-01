68 kuşağının basındaki seslerindendi... Duayen gazeteci, Osman Saffet Arolat omuzlarda uğurlandı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:54

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:05

TGC’nin baş sağlığı mesajı ve Osman S. Arolat’ın meslek hayatının hatırlatılmasıyla başlayan törende cemiyet adına konuşan başkan Turgay Olcayto, Niyazi Dalyancı’nın ardından Arolat’ın da kaybıyla 68 kuşağının basında giderek azalmasından duyduğu acıyı dile getirdi.

TGC Başkan Vekili Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, “Ant Dergisi’ni yönettiği günlerde tanıdım, zaman geldi birlikte çalıştık, hem Anadolu hem yurtdışı iş seyahatlerinde birlikte olduk. Ondan çok şey öğrendim” diyerek 2006’da geçirdiği felç durumuna mücadeleci ruhuyla hiç teslim olmadığını anlattı.

TGC Genel Sekreter Yrd. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Herkese dokunan insan tarafı gazeteciliğinin de çok önündeydi. Anadolu’yu çok dolaştı. En başından itibaren Türkiye’nin gelişmesi için uğraştı. Bağımsız bağlantısız gazetecik yaparak meslek hayatını yüksek iş ahlakı ve müthiş bir insanlıkla, mücadeleci ruhuyla sürdürdü” diyerek gazetesinde onun aşıladığı bilgeliğin, emanetinin devamcısı olacaklarının sözünü verdi.

Çalışanlar adına konuşan Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan şiiri çok seven ağabeylerini “Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil” dizeleriyle uğurladı.

Aile adına konuşan oğlu Ali Ulaş, “60 yıla yakın gazeteci geçmişinde zaman zaman büyük bedeller ödedi ama hiç ödün vermedi” dedi.

TGC’deki törene ve cenazeye ailesi, mesai arkadaşları, basın yayın, siyaset ve iş dünyasından ve 68 kuşağından çok sayıda dostu katıldı.

Oğlu Ali Ulaş’la birlikte başsağlığı dileklerini kabul eden eşi Ayşe Nurcan Arolat, “Güzel bir adam bu dünyadan gitti” diyerek bedenini saran kansere rağmen hiç acı çekmeden öldüğüne memnun olduğunu söyledi.