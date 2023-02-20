'Yolsuzluklarla, kul hakkıyla ilgili görüşlerini merak ediyoruz'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:23

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 18:23

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurttaşlarının sorularını yanıtlamak amacıyla kurulan internet sitesinden "Evlatlık edinmek caiz midir" sorusuna "Evlatlık ile evlenilebilir" şeklinde yanıt vermişti. Gelen tepkilerin ardından internet sitesinden ilgili soru-cevap silinmişti. Diyanet'e bir tepki de CHP Grup Başkanvekili, hukukçu Gülizar Biçer Karaca'dan geldi.

SORULAN SORUNUN EVLİLİKLE İLGİSİ YOK

CHP'li Karaca yöneltilen sorunun içeriğinde evlilik meselesine dair bir ibare bulunmadığının altını çizerek, "Diyanet İşleri'nin benzer konularda yaptığı ilk açıklama değil. Daha önce de insanların yüreğini acıtan vicdanını sızlatan açıklamalar duymuştuk. Bir yıkımla karşı karşıyayız, yüzlerce çocuk ailesiz kaldı. Evlat edinmekle ilgili soruya, hiç de soruda yer almamasına rağmen evlilik boyutuna getirilip yanıt verildi. Bu bakış açılarını net şekilde ortaya koymuştur. Keşke deprem bölgesindeki yıkımda payı olanlar, sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında ne düşündüklerini duyabilseydik" dedi.

HUKUKA RAĞMEN...

Hukukçu Karaca fetvanın hukuka aykırılığını vurguladı. Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 2. maddesinde de yer aldığı üzere bir hukuk devletidir. Türk Medeni Kanunu'nda "evlatlık müessesesi" düzenlenmiştir. Evlat edinilenle evlat edinen arasında bir hısımlık ilişkisinin kurulması sebebiyle evlilik gibi bir durum söz konusu değildir. Hukuka rağmen böyle bir açıklama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

BU FETVA İSTİSMARCILARA CESARET VERİR Mİ?

Deprem felaketi sebebiyle pek çok çocuğun kimsesiz kaldığına vurgu yapan Karaca, Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını da yetersiz bulduğunu ifade etti. Karaca Aile Bakanlığı'nı, "Deprem bölgelerinde gördüğümüz tam bir kaostu. Farklı illerden getirilen çocukların ailelerinin bulunup kimliklendirilmesi, eğer bu yapılamıyorsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınması yönünde çalışmalarımızı yaptık. Aile Bakanlığı'nın şeffaf bir şekilde görevini yerine getirdiğini söylemeyi çok isterdim. Ortaya atılan iddialar aydınlığa kavuşmuş değil. CHP olarak Bakanlığa bu konuda sorular yönelttik ancak bu soruların yeterli şekilde cevaplanacağını zannetmiyorum. Bu konunun araştırılması için mecliste gerekli çalışmayı yapacağız" sözleriyle eleştirdi.

"DİYANET'İN YOLSUZLUKLA KUL HAKKIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ MERAK EDİYORUZ"

Gülizar Biçer Karaca sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Diyanet zaman zaman buna benzer açıklamalar yapıp gelen tepkileri ölçüyor, çok tepki aldığı takdirde de bu olayda olduğu gibi geri adım atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın asli görevi, dinin istismar edilmesinin önüne geçmek ve dini siyasete alet ettirmemektir. Ahlaklı olmanın erdemlerini ifade edecek çalışmalar yürütmesini bekleriz. Örneğin yolsuzluklarla, kul hakkıyla ilgili görüşlerini tüm halk merak ediyor" dedi.



