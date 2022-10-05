Yöneylem Araştırma: 'Erdoğan’ın artık konsolide edebileceği bir yüzde 50’si yok'
Cumhuriyet’e konuşan Yöneylem Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, “Bugün farklı olan şu: Erdoğan’ın artık konsolide edebileceği bir yüzde 50’si yok. Kendisini yeniden cumhurbaşkanı seçtirebilmek için karşı taraftaki seçmeni ikna etmek zorunda" dedi.
Yöneylem Araştırma Şirketi’nin Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2022 araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket, 27 ilde 2 bin 400 kişi ile yapıldı. Ankette ilk olarak seçmen tercihleri incelendi. Ankette katılımcılara “Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 55.8’i “asla oy vermem”, yüzde 32.4’ü “kesinlikle oy veririm”, yüzde 11.1’i “kararsızım”, yüzde 0.7’si ise “oy kullanmam” yanıtını verdi.
Araştırmaya göre Erdoğan’ın karşısına çıkacak herhangi bir aday, yüzde 50.7 oranında oy aldı. Katılımcılara “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna yalnızca yüzde 35.7 Erdoğan dedi. Yüzde 9.5 kararsız olduğunu söylerken yüzde 4.1 ise oy kullanmayacağını belirtti. “Seçimler ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz” sorusuna da, Erdoğan’ın karşısına çıkan tüm adaylara karşı kaybettiği görüldü. Erdoğan karşısında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.8, Ekrem İmamoğlu 50.1, Mansur Yavaş ise yüzde 57.3 oranında oy aldı.
Sonuçların ardından Cumhuriyet’e konuşan Yöneylem Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, “Bugün farklı olan şu: Erdoğan’ın artık konsolide edebileceği bir yüzde 50’si yok. Kendisini yeniden cumhurbaşkanı seçtirebilmek için karşı taraftaki seçmeni ikna etmek zorunda olan Erdoğan. Daha önemlisi, artık Erdoğan karşıtları eskisi gibi dağınık ve birbiriyle rekabet halinde değil. Bunu bir anlamda Türk tipi başkanlık sistemini dayatarak Erdoğan kendisi sağladı” ifadelerini kullandı.
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