Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: 'Erdoğan'a asla o vermem' diyenler tavan yaptı!

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce yüzde 25.4 AKP, yüzde 23.2 CHP, yüzde 11.11 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP ve yüzde 5.8 MHP yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: 25,4

CHP: 23,2

HDP: 7,5

MHP: 5,8

İYİ Parti: 11,1

Saadet Partisi: 0,5

Gelecek Partisi: 0,3

DEVA: 1,9

TİP: 0,9

Yeniden Refah: 1,5

Zafer Partisi: 1,7

Diğer: 1,9

Kararsızım: 9,1

Oy kullanmayacağım: 9,2