Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: 'Erdoğan'a asla o vermem' diyenler tavan yaptı!
Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce yüzde 25.4 AKP, yüzde 23.2 CHP, yüzde 11.11 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP ve yüzde 5.8 MHP yanıtını verdi.
Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:
AKP: 25,4
CHP: 23,2
HDP: 7,5
MHP: 5,8
İYİ Parti: 11,1
Saadet Partisi: 0,5
Gelecek Partisi: 0,3
DEVA: 1,9
TİP: 0,9
Yeniden Refah: 1,5
Zafer Partisi: 1,7
Diğer: 1,9
Kararsızım: 9,1
Oy kullanmayacağım: 9,2
Ankette katılımcılar, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna da yanıt verdi.
Yurttaşların 28.6'sı sorunları AKP'nin çözeceğini söylerken yüzde 17.8'i CHP dedi.
Aynı soruya katılımcıların yüzde 6.9'u İYİ Parti, yüzde 1.8'i MHP yanıtını verdi.
Hiçbiri cevabını verenlerin oranı ise yüzde 35.9 oldu.
Seçmene, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusu soruldu.
"Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı zirveye ulaşarak yüzde 55.8 olarak ölçüldü.
"Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 32.4 olarak belirlendi.
Kararsızım diyenler ise 11,1 oldu.
Ankette katılıcımlara, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır" sorusu yöneltildi.
Buna göre katılımcıların yüzde 47,2'si "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtını verdi.
Yurttaşların yüzde 35,8', "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" derken, yüzde 17 "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" dedi.
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