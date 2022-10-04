Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: 'Erdoğan'a asla o vermem' diyenler tavan yaptı!

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 11:50
<p>Yöneylem Araştırma  26 – 30 Eylül tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile 27 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.</p>

Yöneylem Araştırma  26 – 30 Eylül tarihleri arasında 2 bin 400 kişi ile 27 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

<p>Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce  yüzde 25.4 AKP, yüzde 23.2 CHP, yüzde 11.11 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP ve yüzde 5.8 MHP yanıtını verdi.</p> <p>Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:</p> <p>AKP: 25,4</p> <p>CHP: 23,2</p> <p>HDP: 7,5</p> <p>MHP: 5,8</p> <p>İYİ Parti: 11,1</p> <p>Saadet Partisi: 0,5</p> <p>Gelecek Partisi: 0,3</p> <p>DEVA: 1,9</p> <p>TİP: 0,9</p> <p>Yeniden Refah: 1,5</p> <p>Zafer Partisi: 1,7</p> <p>Diğer: 1,9</p> <p>Kararsızım: 9,1</p> <p>Oy kullanmayacağım: 9,2</p>

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsız ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce  yüzde 25.4 AKP, yüzde 23.2 CHP, yüzde 11.11 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP ve yüzde 5.8 MHP yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin alacağı oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: 25,4

CHP: 23,2

HDP: 7,5

MHP: 5,8

İYİ Parti: 11,1

Saadet Partisi: 0,5

Gelecek Partisi: 0,3

DEVA: 1,9

TİP: 0,9

Yeniden Refah: 1,5

Zafer Partisi: 1,7

Diğer: 1,9

Kararsızım: 9,1

Oy kullanmayacağım: 9,2

<p>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şu şekilde:</p> <p>AKP: 31,1</p> <p>CHP: 28,4</p> <p>HDP: 9,2</p> <p>MHP: 7,1</p> <p>İYİ Parti: 13,5</p> <p>Saadet Partisi: 0,6</p> <p>Gelecek Partisi: 0,3</p> <p>DEVA:2,4</p> <p>TİP: 1,1</p> <p>Yeniden Refah: 1,8</p> <p>Zafer Partisi: 2,1</p> <p>Diğer: 1,9</p>

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şu şekilde:

AKP: 31,1

CHP: 28,4

HDP: 9,2

MHP: 7,1

İYİ Parti: 13,5

Saadet Partisi: 0,6

Gelecek Partisi: 0,3

DEVA:2,4

TİP: 1,1

Yeniden Refah: 1,8

Zafer Partisi: 2,1

Diğer: 1,9

<p>Ankette katılımcılar, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna da yanıt verdi.</p> <p>Yurttaşların 28.6'sı sorunları AKP'nin çözeceğini söylerken yüzde 17.8'i CHP dedi.</p> <p>Aynı soruya katılımcıların yüzde 6.9'u İYİ Parti, yüzde 1.8'i MHP yanıtını verdi.</p> <p>Hiçbiri cevabını verenlerin oranı ise yüzde 35.9 oldu.</p>

Ankette katılımcılar, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna da yanıt verdi.

Yurttaşların 28.6'sı sorunları AKP'nin çözeceğini söylerken yüzde 17.8'i CHP dedi.

Aynı soruya katılımcıların yüzde 6.9'u İYİ Parti, yüzde 1.8'i MHP yanıtını verdi.

Hiçbiri cevabını verenlerin oranı ise yüzde 35.9 oldu.

<p>Seçmene "Cumhurbaşkanlığı sistemi mi parlamenter sistem mi" sorusu yöneltildi.</p> <p>Seçmenin yüzde 63.5'i parlamenter sistemi tercih ederken cumhurbaşkanlığı sistemini seçenlerin oranı sadece yüzde 30.9'da kaldı.</p>

Seçmene "Cumhurbaşkanlığı sistemi mi parlamenter sistem mi" sorusu yöneltildi.

Seçmenin yüzde 63.5'i parlamenter sistemi tercih ederken cumhurbaşkanlığı sistemini seçenlerin oranı sadece yüzde 30.9'da kaldı.

<p>Seçmene, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusu soruldu.</p> <p>"Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı zirveye ulaşarak yüzde 55.8 olarak ölçüldü.</p> <p>"Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 32.4 olarak belirlendi.</p> <p>Kararsızım diyenler ise 11,1 oldu.</p>

Seçmene, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusu soruldu.

"Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı zirveye ulaşarak yüzde 55.8 olarak ölçüldü.

"Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 32.4 olarak belirlendi.

Kararsızım diyenler ise 11,1 oldu.

<p>Seçmene "Erdoğan mı muhalefet adayı mı" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 50.7'si muhalefet adayını seçerken yüzde 35.7'si ise Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.</p> <p>Kararsızların oranı ise yüzde 9.5 olarak ölçüldü.</p>

Seçmene "Erdoğan mı muhalefet adayı mı" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 50.7'si muhalefet adayını seçerken yüzde 35.7'si ise Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.

Kararsızların oranı ise yüzde 9.5 olarak ölçüldü.

<p>Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime" sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:</p> <p><strong>Erdoğan- Kılıçdaroğlu</strong></p> <p>Erdoğan: Yüzde 40,6</p> <p>Kılıçdaroğlu: 46,8</p> <p><strong>Erdoğan-Ekrem İmamoğlu</strong></p> <p>Erdoğan: 39,3</p> <p>İmamoğlu: 50,1</p> <p><strong>Erdoğan-Mansur Yavaş</strong></p> <p>Erdoğan: 34,2</p> <p>Yavaş: 57,3</p>

Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime" sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

Erdoğan- Kılıçdaroğlu

Erdoğan: Yüzde 40,6

Kılıçdaroğlu: 46,8

Erdoğan-Ekrem İmamoğlu

Erdoğan: 39,3

İmamoğlu: 50,1

Erdoğan-Mansur Yavaş

Erdoğan: 34,2

Yavaş: 57,3

<p>Ankette katılıcımlara, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır" sorusu yöneltildi.</p> <p>Buna göre katılımcıların yüzde 47,2'si "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtını verdi.</p> <p>Yurttaşların yüzde 35,8', "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" derken, yüzde 17 "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" dedi.</p>

Ankette katılıcımlara, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır" sorusu yöneltildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 47,2'si "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtını verdi.

Yurttaşların yüzde 35,8', "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" derken, yüzde 17 "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" dedi.

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