Yöneylem Araştırma'dan çok konuşulacak anket: İlk 3 sırada CHP'li isimler var, Erdoğan kaçıncı oldu?
Yöneylem Araştırma, vatandaşlara en beğendikleri siyasetçileri sordu. Listenin ilk üç sırasına CHP'li isimler yerleşti. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ilk üç sıraya yerleştiği ankette, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırası dikkat çekti.
Yöneylem Araştırma, 26-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği "Siyasetçilerin Beğeni Düzeyleri" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN OLUŞTU
Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre listenin ilk üç sırasında CHP'li isimler yer alıyor.
Yüzde 52,2 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşın en beğendiği siyasetçi olurken, ikinci sırada yüzde 46 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.
Üçüncü sıraya ise yüzde 40,3 oy oranıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerleşti.
ERDOĞAN 4. SIRADA
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39 oy oranıyla en beğenilen 4. siyasetçi oldu.
Hakan Fidan yüzde 36,4 oy oranıyla 5. sırada yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 26,6 oy oranıyla Fidan'ı takip etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yüzde 25,5 oy oranıyla listeye 7. sıradan girdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- TBB avukata ruhsatını vermedi