Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: AKP'ye kötü haber... 'İmajı yıkılıyor'

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Yöneylem Araştırma Şirketi 25 Ağustos - 1 Eylül arasında yaptığı araştırma sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara ilk olarak “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu.

Anket sonuçlarına kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyları AKP’nin önüne geçti. Buna göre, CHP yüzde 29.7, AKP yüzde 29.5, HDP 9.4, MHP 6.4, İYİ Parti 13.5, Saadet Partisi 0.8, Gelecek Partisi 0.3, DEVA 1.7 oranında oy aldı.

Öte yandan katılımcılara yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?” sorusuna yurttaşların yüzde 64.9’u “parlamenter sistem” derken yalnızca yüzde 29.1’i “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dedi. Katılımcıların yüzde 6’sı ise “bilmiyorum” yanıtını verdi.

HER ADAYA KARŞI GERİDE

“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 55.6’sı “muhalefet adayı” derken katılımcıların yalnızca yüzde 33.3’ü “Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Kararsız seçmenin oranı yüzde 6.7 olurken oy kullanmam diyenlerin oranı ise 4.4 oldu.

Araştırma kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihler de incelendi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz” sorusuna gelen tüm yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası tüm adaylara karşı kaybettiği görüldü.

Ankete göre Erdoğan’a karşı en yüksek oyu yüzde 59.3 ile Mansur Yavaş alırken Yavaş’ı yüzde 52.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a karşı yüzde 48.7 oranında oy aldı.

‘İMAJI YIKILIYOR’

Yöneylem Araştırma Şirketi Başkanı Derya Kömürcü, hem AKP’nin hem de Erdoğan’ın oy oranlarında ciddi bir gerileme olduğunu söyledi.

Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan karizmatik lider imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor. Bugüne kadar toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığı, kendi destekçilerinin bile ‘bu sefer kaybedeceğiz galiba’ hissine kapıldığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.