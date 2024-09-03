Yorulanlar kenara çekilecek mi? AKP'de kritik MKYK bugün toplanıyor
AKP’nin bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8’inci olağan büyük kongre süreci başlıyor. Toplantıda, 31 Mart yerel seçim yenilgisinin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları ve kongre süreci gündemde olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yorulanlar kenara çekilsin' ifadeleri sonrası gözler, yeni kadroda yer alacak isimler çevrildi.
AKP MKYK, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8’inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılacağı belirtildi. Kongre sürecinin ekim ayında başlatılması, nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.
Parti içindeki 'değişim' tartışmaları sürerken, kulislere göre, yerel seçimlerden sonraki süreçte gündeme gelen beklentiler de kongre ile birlikte karşılanmış olacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Erdoğan'ın kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gitmesi bekleniyor. Erdoğan’ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK’da değişime gideceği ve parti vitrinini daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor.
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