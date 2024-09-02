AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, teğmenleri 'darbeci' ilan etti: 'Ben bunları en son köprüde görmüştüm...'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan teğmenler hep birden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı, atılan sloganlar sosyal medyada gündem oldu.

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel tarafından paylaşılan görüntülerde teğmenler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Teğmenlerin bu görüntüsü ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı sosyal medyada gündem olurken bazı AKP’liler de tepki gösterdi.

Görüntüler bazı hesaplar tarafından ise "darbe" etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRK ASKERİNİ ‘DARBECİ’ İLAN ETTİ

Sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden olan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı adlı trol ise o görüntüleri paylaştı ve yeni mezun olan teğmenleri hedef göstererek darbe çağrısı yaptıklarını iddia etti.

"Eğer burada yapılan açık darbe îmâsı ve muhtıravari gözdağı hakkında işlem yapılmazsa 23 yıldır desteklediğim siyasi hareketle gönül bağımı gözden geçireceğim. Biz size yol köprü yapın diye değil Kemalist Askeri Vesayeti tarihe gömün diye destek verdik. Ben bunları en son köprüde görmüştüm. Burada ne işleri var anlamadım. Yine köprüye çıkmalarını mı bekleyeceksiniz. Derhal tamamı ihraç edilmeli" diyen Bölükbaşı'na sosyal medyada büyük tepki geldi ve tutuklanması yönünde çağrılar yapıldı.

TUTUKLANSIN ÇAĞRISI YAPILDI

Ankara Barosu avukatlarından Cemil Çiçek de Furkan Bölükbaşı'na tepki gösteren isimlerden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunan Çiçek, "Sayın Ali Yerlikaya, bu tweeti milyonlarca vatansever yurttaş adına size yazıyorum: Aşağıdaki tweetteki şahıs alenen şerefli Türk askerini ve Türk subayını hedef göstererek darbeci ve terörist imasında bulunuyor. Üstelik bu subayların tamamı sizin döneminizde göreve başladı. Net söylüyorum! Bu tweeti bir CHP'li atsa anında tutuklanırdı. Bu tweeti bir İYİ Partili atsa derhal tutuklanırdı. Bu tweeti bir DEM'li atsa derhal ters kelepçeyle tutuklanırdı. Yetmedi mi bu kadar provokasyon? Yetmedi mi bu kadar insanları ayrıştırma? Unutmayalım ADALET HERKES İÇİN LAZIM'dır. Saygılarımla" dedi.

#FurkanBölükBaşıTutuklansın etiketiyle de yüzlerce paylaşım yapıldı.