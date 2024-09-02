TKP'den İzmir'de ABD gemisi eylemi: ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’

Yayınlanma: 02.09.2024 - 20:12

Güncelleme: 02.09.2024 - 20:12

Kıbrıs’ın güneyine demirleyen ve adada tepkilere neden olan USS Wasp gemisi İzmir Limanı’na demirledi. "İşgalciler her zaman kaybeder, katil ABD işbirlikçi AKP" sloganlarıyla İzmir Limanı'na gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Limanı önünde, ABD savaş gemisini protesto ederek açıklamada bulundu.

TKP adına açıklama yapan, TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse bir yılı buldu. İsrail Gazze’de acımasız bir katliam gerçekleştiriyor. Onbinlerce insanı öldüren İsrail sadece büyük bir insanlık suçu işlemiyor. Aynı zamanda bölgemizi kanlı bir savaşın içine sürüklemek için kuralsız ve vicdansız bir kışkırtmayı ısrarla sürdürüyor.

Başta ABD Batılı emperyalist ülkelerden ve tekelci sermayeden kuvvet alıyor, onların açık ya da örtülü destekleriyle saldırıyor da saldırıyor. ABD İsraili ve gerçekleştirdiği katliamı açıktan destekliyor. Bakmayın arada ateşkes çağrıları yapmasına. ABD emperyalizmi bölgemizde açıktan savaş istiyor. Geçmişte Irak’ta, Suriye’de bölgede defalarca dayattığı savaş ve ölümü şimdi de İsrail ile elbirliği halinde zorluyor.

Acımasızlık ve utanmazlıkları insan aklına ve vicdanına sığacak gibi değil. ABD’nin çıkarlarının dünya halklarının çıkarı olduğuna dair utanmaz bir imparator edasıyla halkların üstünde tepiniyorlar. Limana demirli bu ABD savaş gemisi bu acımasızlığı, bu utanmazlığı temsil ediyor. Bölgemizdeki tüm halklara, ülkemizin bağımsızlık ve egemenliğine meydan okurcasına Akdeniz’de ve bugün İzmir’de boy gösteriyor."

Başta ABD'nin emperyalizmin adına savaşlar çıkardığını ifade eden Sarı, "NATO, ABD’nin acımasızlık ve utanmazlığına ülkelerin boyun eğmesinin, ABD’nin suçlarına başka ülkelerin ortak edilmesinin adı. NATO eli kanlı en büyük ve tehlikeli terör örgütlenmesi. ABD başta emperyalizmin çıkarları adına savaşlar çıkarıyor, ülkelerin bağımsızlık ve egemenliklerine kastediyor. Türkiye maalesef NATO üyesi. Daha birkaç gün önce Türkiye’ye ait savaş gemileri Doğu Akdeniz’de ABD gemileriyle birlikte halka açıklanmayan bir askeri tatbikata gönderen AKP iktidarı NATO üyeliğini ülkenin çıkarlarıyla açıklıyor ve bu suç örgütü içinde yer almayı savunuyor.

Olası saldırılara karşı İsrail’e göğüs germek için Akdenize gelmiş olan o ABD gemilerinden biri, Filistin'de aylardır katliam gerçekleştiren katil İsrail devletini savunma adına Filistin'de yaşanan katliamlara ortak olan ABD savaş gemilerinden biri şimdi İzmir limanına demirlemiş bulunuyor. Katil İsrail'i korumayı vazife bilen bir başka eli kanlı ülkenin, ABD'nin askerleri İzmir sokaklarında stres atıyor" dedi.

"NÖBET TUTACAĞIZ"

Savaş Sarı, "AKP iktidarı ABD emperyalizminin ve onun savaş aygıtlarının bölge halkaları için sadece savaş ve ölüm anlamına geldiğini bilmiyor, görmüyor olabilir mi? AKP en temel doğruyu, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğinin ilk koşulunun komşularımız ve bölgemizdeki ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarına saygılı olmaktan ve savunmaktan geçtiği doğrusunu yok sayıyor. AKP emperyalizmin bölgedeki müdahalelerini kendisi için yararlanılacak bir olanak olarak görüyor.

Öyle olmasa bu katil gemi İzmir limanında ne arıyor? Bölgemizde savaşların son bulması, yoksulluk ve sefaletin geriletilmesi için ABD ve NATO başta emperyalist her tür silahlı gücün bölgeden def edilmesi gerekiyor. Türkiye ve bölge halklarının ihtiyacı ABD emperyalizminden, NATO'dan kurtulmaktır. Bugün Gazze'de yaşanan zulüm, İsrail'in sürdürdüğü bu acımasız katliam emperyalizmin, NATO ve ABD’nin teşvik ve onayı ile yaşanıyor.

Bunların tamamını karşısına alamayanlar Filistin halkıyla dayanışmadan da Türkiye'nin bağımsızlığından da söz edemezler.Büyük oyunlar, büyük hesaplar, büyük aktörlerle ortaklıklar adına emperyalizmle iş tutanlar Türkiye'de de bölgede de sadece ölüm, yoksulluk, yağma ve esarete yol açtı.

Türkiye'nin de bölgenin de emekçi halkları sadece barış içinde, eşit ve kardeşçe yaşamak istiyor. Buradan duyuruyoruz, eli kanlı ABD’nin savaş gemisi İzmir’i terk edene kadar İzmir limanı önünde nöbet tutacağız. Valiliği görevini yapmaya çağırıyoruz. İzmirli yurttaşların yaşam güvenliği ve ülkemizin onuru için bu eli kanlı gemiyle bölge halklarına ölüm saçmak üzere gelmiş olan ABD askerlerinin, Yanki’lerin İzmir’de elllerini kollarını sallayarak dolaşmasına izin vermesinler. Bilsinler ki İzmir’in emekçi yurtsever insanların vicdanları kentlerini ve ülkelerinin bu utanmazlar tarafından çiğnenmesine el vermez. Kahrolsun katil İsrail. Kahrolsun Eli kanlı terör örgütü NATO. Kahrolsun ABD emperyalizmi.İzmir'de ABD savaş gemisi görmek istemiyoruz. Yanki Go Home!" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i korumak amacıyla İzmir Limanı'na demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli Amerikan askerlerine çuval geçirdi. TGB üyesi 15 kişi gözaltına alındı.