Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:23

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:23

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim oldu. Peki, YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim kimdir? Mehmet Şafi Erim kaç yaşında, nereli?

MEHMET ŞAFİ ERİM KİMDİR?

Mehmet Şafi Erim, 1970 yılında Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde hayata geldi. Sırasıyla İmam Hatip Ortaokulu, Spor meslek lisesi ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Öğretmen olarak memuriyet hayatına başlayan Erim, Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.