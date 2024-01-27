YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim kimdir? Mehmet Şafi Erim kaç yaşında, nereli?

Yeniden Refah Partisi (YRP), bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim oldu. Yurttaşlar, Mehmet Şafi Erim'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim kimdir? Mehmet Şafi Erim kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:23
YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim kimdir? Mehmet Şafi Erim kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim  oldu. Peki, YRP Ağrı Belediye Başkanı adayı Mehmet Şafi Erim kimdir? Mehmet Şafi Erim kaç yaşında, nereli?

MEHMET ŞAFİ ERİM KİMDİR?

Mehmet Şafi Erim, 1970 yılında Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde hayata geldi. Sırasıyla İmam Hatip Ortaokulu, Spor meslek lisesi ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Öğretmen olarak memuriyet hayatına başlayan Erim, Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.


Mehmet Şafi Erim haberleri Ağrı haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

YRP İstanbul’da destek verecek

YRP İstanbul’da destek verecek
YRP İstanbul'da aday çıkaracak

YRP İstanbul'da aday çıkaracak
AKP ve YRP’de aday gerilimi

AKP ve YRP’de aday gerilimi

En Çok Okunan Haberler