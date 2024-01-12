YRP İstanbul'da aday çıkaracak

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Murat Kurum’u açıklamasının ardından gözler Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) çevrildi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00
YRP İstanbul'da aday çıkaracak
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YRP’li kaynakların aktardığına göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak. 

Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle YRP tarafından desteklenmek istenmediği öğrenildi. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek. 

Öte yandan Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin “ittifak görüşmeleri nihayete ermediği” gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği öğrenildi.


AKP Yeniden Refah Partisi fatih erbakan Murat Kurum

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