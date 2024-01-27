Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:29

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:29

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Bolu Belediye Başkanı adayı Faruk Bayrakdar oldu. Peki, YRP Bolu Belediye Başkanı adayı Faruk Bayrakdar kimdir? Faruk Bayrakdar kaç yaşında, nereli?

FARUK BAYRAKDAR KİMDİR?

1978 yılında Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde doğdu. İlköğretimini Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. 1999 yılında mermer sektöründe yönetici olarak iş hayatına başladı. Akabinde farklı alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. 2011 yılında Abant Granit mermer işletmesini kurdu. Halen işletme sahibi olarak iş hayatına devam etmektedir. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşundan itibaren İl Kurucular Kurulu Üyesi ve Bolu Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli olup 2 çocuk babasıdır. Başlangıç düzeyinde İngilizce bilmektedir.