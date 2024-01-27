Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:34

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Elazığ Belediye Başkanı adayı Faruk Septioğlu oldu. Peki, YRP Elazığ Belediye Başkanı adayı Faruk Septioğlu kimdir? Faruk Septioğlu kaç yaşında, nereli?

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığında çalıştı. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. XXIII.ve XXIV. Dönem Elazığ Milletvekilidir. Evli ve beş çocuk babasıdır.