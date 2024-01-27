Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:40

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:40

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Karabük Belediye Başkanı adayı İsmail Özer oldu. Peki, YRP Karabük Belediye Başkanı adayı İsmail Özer kimdir? İsmail Özer kaç yaşında, nereli?

İSMAİL ÖZER KİMDİR?

1983 Karabük Merkez Arıcak Köyü doğumlu olan İsmail Özer, ilk ve Ortaöğrenimini Merkez Atatürk İlk Okulunda Liseyi Karabük Ticaret Lisesinde, Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Ticaret Hayatına 2005 yılında başlayan İş Adamı İsmail Özer, 80 Senelik Özer Mağazaları firmasında Yöneticilik yapmaktadır. 2019 yılında Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi olan İsmail Özer, 2022 yılında Karabük Yeniden Refah Partisi İl Başkanı oldu. Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan İsmail Özer, KARDER’DE 7 yıl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 1 yılda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. İsmail Özer, Evli ve İki çocuk babasıdır.