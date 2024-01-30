YRP medrese ziyaretlerinde

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) çok eşlilikle gündeme gelen Konya Milletvekili Ali Yüksel, Konya’da medrese faaliyetinde bulunan müderris Muhammed Salih Ekinci’yi ziyaret etti.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00
YRP medrese ziyaretlerinde
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Türkiye’de son dönemlerde medreselerin sayıları ve faaliyetleri arttı. Siyasi partilerin medreselere destekleri de artıyor. 

Bu kapsamda HÜDA PAR’ın Hizbullah’a yakın  limler ve Medreseler Birliği’yle yakınlığı dikkat çekerken YRP’nin de medrese ziyaretlerini artırdığı saptandı. 

YRP Konya Milletvekli Ali Yüksel’in Molla Ekinci’yi medresesinde ziyaret etteği görüldü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, “İslam âlimlerinden Molla Muhammed Salih Ekinci hocamızı ziyaret ettik. Dualarını aldık” dedi.


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