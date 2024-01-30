YRP medrese ziyaretlerinde

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Türkiye’de son dönemlerde medreselerin sayıları ve faaliyetleri arttı. Siyasi partilerin medreselere destekleri de artıyor.

Bu kapsamda HÜDA PAR’ın Hizbullah’a yakın limler ve Medreseler Birliği’yle yakınlığı dikkat çekerken YRP’nin de medrese ziyaretlerini artırdığı saptandı.

YRP Konya Milletvekli Ali Yüksel’in Molla Ekinci’yi medresesinde ziyaret etteği görüldü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, “İslam âlimlerinden Molla Muhammed Salih Ekinci hocamızı ziyaret ettik. Dualarını aldık” dedi.