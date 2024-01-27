Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:53

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Pozantı Belediye Başkanı adayı Mustafa Çay oldu. Peki, YRP Pozantı Belediye Başkanı adayı Mustafa Çay kimdir? Mustafa Çay kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA ÇAY KİMDİR?

Mustafa Çay, 01 Şubat 1965 Pozantı doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara-Diyarbakır ve Adana illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yaptı. Özellikle Adana ilinde Terörle Mücadele - zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucu ile aile içi iletişim konularında 500'ün üzerinde seminer ve konferans vermiş olup, bu konuda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış 11 makalesi vardır. 15 ayrı ülkede gezi ve incelemelerde bulunan Çay, bu kazanımlarla vizyonunu geliştirerek ilçenin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sunmuştur. 2009 yılından bu yana Pozantı Belediye Başkanı olan Çay, evli ve 3 çocuk babasıdır.