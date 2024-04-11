YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: '4 partinin itirazları kabul edildi'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:49

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:50

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin itiraz sürecini takip eden gazetecilerle makamında bayramlaştı.

Yener, bayramda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, dün itibarıyla olağan itiraz sürecinin sona erdiğini ve olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan Pazar günü tamamlanacağını kaydetti.

"BELKİ İLLER BAZINDA FARKLILIKLAR OLABİLİR"

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yener, 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığına dikkat çekerek, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yener, partilerin itirazlarına ilişkin ise "Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, reddolunanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek" dedi.

Dünya Seçim Organları Birliği'nin YSK'yi 'En İyi Uygulamalar ve Girişimler' alanında ödüle layık gördüğüne işaret eden Yener, ödülün 2023'teki seçimler ile daha önce gerçekleşen seçim sürecine ilişkin gönderdikleri sunumların değerlendirilmesi neticesinde verildiğini belirtti.

Yener, "Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nın gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz" diye konuştu.

4 YERDE SEÇİM YENİLENECEK

Yener, itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirterek, seçimlerin takvim çerçevesinde 2 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.