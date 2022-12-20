İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun 'içişlerine karışılmamalı' sözlerini değerlendirdi: 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'

20 Aralık 2022 Salı, 04:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adaylığı” ile ilgili “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” sözlerine İYİ Parti kanadından yanıt geldi.

İYİ Partili kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin “Millet İttifakı’nda bir sıkıntıya yol açmayacağını” değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili 6’lı masada bir tartışma yaşanır mı sorusuna ise İYİ Parti kanadı şu yanıtı veriyor:

“Altı siyasi partiyi bir araya getiren en önemli etken, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Kılıçdaroğlu’nun önerisi ile masanın gündemine gelmiş bir konudur. Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili bir öneride bulunursa, altı siyasi partinin lideri adaylığı tartışır.” İYİ Partili yetkililer, “Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023’te kim Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir” ifadelerini kullanıyor.

İYİ Partili kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun “Saraçhane olayını Almanya’da öğrendim” sözlerini de “Akşener’in katılımı üzerinden” şöyle değerlendirdi: “İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında başka bir neden aramaya gerek yok.”