YSK Başkanı Muharrem Akkaya için ‘görevden çekilme’ başvurusu: ‘Tarafsızlığını yitirdi’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından yaptığı açıklama nedeniyle Akkaya için Yargıtay’a “görevden çekilmeye davet” başvurusu yapıldı. Avukatların verdiği dilekçede "Seçim takviminin yaklaştığı bir dönemde, YSK tarafından karara bağlanacak konularda YSK başkanının görüş açıklamasının hiçbir hukuksal dayanağı olamaz" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından “mazbata” açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya için Yargıtay’a “görevden çekilmeye davet” başvurusu yapıldı.
Akkaya, karar sonrası İmamoğlu için “Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” dedi. Tepkiler üzerine Akkaya, bir adaya yönelik değil genel bir değerlendirme yaptığını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de bir “kanaati olduğunu” kaydetti. Avukatlar İsmail Sami Çakmak ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akkaya hakkında “görevden çekilmeye davet disiplin cezasının uygulanması” için Yargıtay’a başvurdu.
Akkaya’nın İmamoğlu’na verilen cezanın ardından yaptığı açıklamaya değinilen dilekçede, “Seçim takviminin yaklaştığı bir dönemde, YSK tarafından karara bağlanacak konularda YSK başkanının görüş açıklamasının hiçbir hukuksal dayanağı olamaz. Beyanı, her durumda tarafsızlığını ortadan kaldıran bir beyandır” denildi.
"ETKİSİ ALTINDA KALMAKTIR"
Akkaya’nın Erdoğan’ın adaylığı konusunda bir anayasa hukukçusu ile istişare ettiğini söylemesine de değinilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Adeta bir bilirkişiye başvurması, bu şekilde görüşünün karar öncesi bir başka kişi tarafından da öğrenilmiş ve biliniyor olması ne yargıçlık kimliğiyle ne yaptığı görevle bağdaşmaz. Bu durum, bağımsız ve tarafsız kalamaması, danıştığı kişi her kim olursa olsun etkisi altında kalarak hareket etmesi de demektir.” Akkaya’nın 2023 seçimlerine yönelik açıklamalarının tarafsız ve bağımsız hareket etmesi kuralı ile bağdaşmadığı da aktarıldı.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Sedat Peker'den video yanıtı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- Arınç'tan HDP açıklaması: 'Gözünüz aydın'