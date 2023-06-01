YSK cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları bugün açıklayacak

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:32

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edilecek.