2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

YSK cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları bugün açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün toplanıyor. YSK'nin cumhurbaşkanı kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:22
YSK cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları bugün açıklayacak
Abone Ol google-news

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edilecek.


YSK Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuç

İlgili Haberler

YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...

YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...
Son Dakika: YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı

Son Dakika: YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'milletvekili kesin sonuçları'na ilişkin açıklama

Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'milletvekili kesin sonuçları'na ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler