Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'milletvekili kesin sonuçları'na ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, milletvekili kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'de açıklanacağını ifade etti.
Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta belirlenen milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının bugün açıklanacağını ifade etti.
Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek" dedi.
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