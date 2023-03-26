YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 01:41

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 01:53

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuruların incelendiği bildirildi.

YSK, inceleme sonucu AKP ve MHP tarafından aday gösterilen Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti tarafından aday gösterilen Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığını ifade ederek adaylık başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

İşte o karar:

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili hiçbir engelin olmadığını savunmuştu. Muhalefet partilerden gelen itirazları korkuya bağlayan Erdoğan, yeniden adaylığı için "Hukuka da Anayasa'ya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar, sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır. Birçok anayasacı da bunlarla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Milletimiz bizi inşallah tekrar aday da yapacak, Cumhurbaşkanı da seçecek" demişti.

Hukukçular, anayasaya göre bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini vurgulayıp “Bu kurallar herkesi bağlar. YSK’yi anayasayı uygulamaya davet ediyoruz” derken; Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), SOL Parti, Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Doğru Parti, Erdoğan’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuştu.