YSK kesin aday listelerini yarın açıklıyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri seçim takvimine göre kesin aday listeleri yarın kamuoyuyla paylaşılacak.
YSK, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Buna göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına iletti. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat’ta iletti.
Seçim takvime göre, 3 Mart’ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine 3 Mart’ta başlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 24 saatte fikri değişti!
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- Çok sayıda yaralı var!
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- 2010 yılında Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız!
- 'Zombi' ekosistemi keşfedildi