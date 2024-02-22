YSK’ye bildirdi: Genç Parti seçimlere katılmayacak

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:57
YSK’ye bildirdi: Genç Parti seçimlere katılmayacak
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Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.


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