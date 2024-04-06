YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp tepkiler üzerine geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan dün mazbatasını almıştı. YSK, Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.
Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı en çok oy alan ikinci sıradaki AKP'nin adayı Abdullah Arvas'a vermişti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise yurt genelindeki tepkilerin ardından oy çokluğu ile Van'da mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetmişti. Karar 4'e karşı 7 oyla alınmıştı.
DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK’nın Van İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
Tiryaki, YSK'ye yapılan itirazın oy çokluğu ile kabul edildiğini söylemişti.
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