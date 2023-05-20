YSK yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısını açıkladı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 22:52

Güncelleme: 20.05.2023 - 22:52

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı.

YSK tarafından yapılan açıklamada "Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477” denildi.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.