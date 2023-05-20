YSK yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 17:23

Güncelleme: 20.05.2023 - 21:53

YSK'den alınan bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 229 bin 916'sı yurt dışı temsilciliklerde, 11 bin 958'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 241 bin 874'ü oy kullandı.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.