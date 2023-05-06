YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı.
YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde ise 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 seçmen oy kullandı.
Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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