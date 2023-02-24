YSK'den 'deprem sonrası seçimde' emsal karar: 'Belirlenen tarihte yapılmalı'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmasına yönelik YSK’den emsal karar geldi. İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK’nin, dün yapılan toplantısında, “Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu’nun Güneykent Mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik sorusuna ‘belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği’ şeklinde karar verdiğini” duyurdu.

(YSK’nin dünkü toplantısında Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu’nun Güneykent Mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceğine yönelik sorusuna, “Belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği” şeklinde karar verildi.)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi konusu YSK üzerinden de gündeme geldi.

(Mehmet Hadimi Yakupoğlu)

‘YAPAMIYORUM’ DİYEMEZ

Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Erteleme kararını TBMM alır. Şartları da belli. Bunun dışında yapılan tüm yorumlar anayasanın üstüne çıkan, onu yok sayan yorumlardır. YSK’nin görevi, seçimleri yönetmek ve denetlemek. ‘Ben bunu yapamıyorum’ deme şansı yok” dedi.

(Mustafa Tolga Öztürk)

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk ise 6 Nisan 2022’deki düzenlemeye göre kişilerin geçerli son adreslerinde oy kullanabileceğine işaret ederek, “YSK’nin ‘Seçmen kütüğüne dayalı olarak bunları oluşturamıyorum’ deme şansı yok. Seçimlerin ertelenmesine yönelik YSK’nin alabileceği herhangi bir karar yok. YSK’nin görevi seçim ilanıyla başlar. Kanun, YSK’ye ertelemeye yönelik görev veya yetki atfetmemiş” ifadelerini kullandı.