Rumeli Balkan Trakya Platformu’ndan 'yerel seçim' talebi!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:39

Güncelleme: 09.12.2023 - 19:41

Rumeli Balkan Trakya Platformu’ndan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi için 'üst düzey temsil' talebinde bulundu.

"BALKANLARIN BAŞKENTİ"

Platform'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılında, temsil ettikleri camiaların büyük katılım ve destekleriyle kurulmuş 17 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturdukları Rumeli Balkan Trakya Platformu olarak, 31 Mart 2024’de yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili ilçemiz Bayrampaşa’ya dair beklenti ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duymaktayız.

Geride kalan yaklaşık 70 yıla baktığımızda Bayrampaşa’nın Rumeli Balkan muhacirlerinin anavatan Türkiye’ye gelmeleriyle kurulduğunu; bir ruh, kimlik ve duruş edindiğini büyük bir onur ve gururla ifade edebiliriz. Bayrampaşa’nın bu özelliği sınırları aşmış ve “Balkanların Başkenti” tanımlamasına layık görülen bir muhacir diyarı haline gelmiştir. Günümüzde ise bu niteliklerin nicelikte de kendisini ortaya koyduğunu ve Bayrampaşa nüfusunun büyük bir bölümünü Rumeli Balkan kökenlilerin oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Rumeli denince Bayrampaşa, Bayrampaşa denince de Rumeli’nin akıllara gelmesi sebepsiz değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşerileri olarak bizler; yaşadığımız bu güzel ilçeyi gözümüzden dahi sakınmaktan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Yukarıda bahsi geçen hususları göz önünde bulunduracak olursak, Bayrampaşa’nın yerel yönetiminde de Rumeli Balkan temsilinin üst seviyede olması gerektiği inancındayız. Seçimlere katılacak siyasi partilerin gerek belediye başkan adaylarını, gerekse belediye meclis üyeleri adaylarını belirlerken gerçekçi ve toplumsal çıkarları ön planda tutan bir yaklaşım içinde olmalarını bekliyoruz.

Siyasetin toplumun beklentileri ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi ötelenemeyecek bir vizyonu ve amacı varsa, buna uygun olan davranış biçimi bu ihtiyaçları bilen ve bu dinamiklere hakim, nitelikli ve liyakat sahibi isimlerin görev almasıdır.

Camiamız içinde bu özelliklere sahip nice değerli isme sahip olduğumuzu biliyor ve bununla gurur duyuyoruz."

Ortak açıklamaya imza atan kişi ve kuruluşlar şöyle:

RUBAP (Rumeli Balkan Trakya Platformu)

RUBAP Üyesi Dernekler ve Başkanları

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade

Kırçovalılar Derneği Başkanı Refik Beyler Pirlepeliler Derneği Başkanı Muhammer Kütük

Rumeli Türkleri Bayrampaşa Şube Başkanı Metin Altuntaş

Kınalılar Dernek Başkanı İsmet Ulusoy

Manastırlılar Derneği Başkanı Mülayim Yapıcı

Kanatlar ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Cemil Çubuk

Rumeli İştip Başkanı Ümit Şengül

Rumeli Gürel Başkanı Mehmet Ersoy

Gostivarlılar Başkanı Mehmet İlker

Rumeli Vardar Üstü Folklor Başkanı Hatullah Vardar

Mozaik Folklor Derneği Başkanı Kenan Bıçak

Özgün Adımlar Folklor Derneği Başkanı Ertan Taşkın

Kırklareli Derneği Başkanı Şenol Balkan

Kırklareli Kofçaz Derneği Başkanı Necmi Bayram