Son Dakika... Sezgin Tanrıkulu da aralarında: Fezlekeler Meclis'e ulaştı
Son dakika haberi... 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı. Ulaşan fezlekeler arasında CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulunuyor.
Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.
Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunmuştu.
TBMM Başkanlığına iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
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