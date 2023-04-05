Yüksek yargıya 'Erdoğan' şikayeti

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:02

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:02

Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını “2017’de sistem değişikliği yaşandığı, ilk seçimin 2018’de olduğu, 14 Mayıs seçimlerinin ise Erdoğan’ın ikinci seçimi olacağı” gerekçesiyle kabul etti. LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, YSK’nin Danıştay kökenli üyelerini Danıştay’a, Yargıtay kökenli üyelerini ise Yargıtay’a şikayet etti.

Dilekçelerde, üyelerin anayasa ve yasaları ihlal ettiği, görevi kötüye kullandığı, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu işlediği savunuldu. “YSK tarafından alınan karar, usule, yasaya ve anayasaya açıkça aykırıdır” denilen dilekçelerde, “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün halihazırda anayasada var olduğu ve 2017’deki halkoylamasıyla gelmediği vurgulanarak, “Bu sebeple ‘yeni yönetim sistemine geçilince iki defa seçilebilir’ şeklinde yorum yapmak hukukun özüyle uyuşmayacaktır” denildi.

‘YARGILANMALARI GEREKİR’

Erdoğan’ın diplomasına yönelik tartışmalara, iddialara ve açıklamalara yer verilen dilekçelerde, sunulan diplomanın sahte olduğu, YSK üyelerinin buna karşın suçu bildirmediği kaydedildi. Dilekçelerde, “Erdoğan’ın, yükseköğrenim yapmış olma koşulunu taşımadığından, dolayısıyla seçilme yeterliğine sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun reddedilmesine karar verilmesi gerekirken, adaylığın kabulünü açıklayan YSK üyeleri hakkında soruşturma açılıp, cezalandırılmaları için yargılanmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.