Yüksel Mansur Kılınç, 12 Eylül'de kaldığı cezaevini 42 yıl sonra milletvekili olarak ziyaret etti

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:06

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 12 Eylül 1980 darbesi yapıldığında tutuklu bulunduğu Davutpaşa Kışlası’nı 42 yıl sonra ziyaret etti.

Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü olarak hizmet veren eski Davutpaşa askeri cezaevine giden Kılınç, 12 Eylül darbesinin yapıldığı gün tutuklu bulunduğu koğuşların önünde 42 yıl öncesini şöyle anlattı:

“Bulunduğumuz yer yeni adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa yerleşkesi. 1980 12 Eylül’ünde Davutpaşa Cezaevi’nin alt koğuşlarında, birden altıya kadar bütün koğuşlarında kaldım. 12 Eylül 1980 darbesinin yapıldığı günde alt koğuşlarda ikinci koğuştaydım. Kader böyle bir şey, mahpus olarak bulunduğum Davutpaşa Cezaevi’ni şimdi mebus olarak geldim, ziyaret ettim.

Davutpaşa Cezaevi, 12 Eylül’den önce direniş merkeziydi. 12 Eylül, baskı, zulüm, işkence olarak tarif ediliyor, bunlar doğru. Ama Davutpaşa’dan baktığımızda 12 Eylül, Davutpaşa ve darbe açısından bir direnişti. 12 Eylül’den önce başlayan direniş burada 12 Eylül’den sonra daha da keskinleşerek devam etti. Bizim için Sultanahmet Cezaevi’ne sürülene kadar buradaki direniş devam etti ancak bizden sonra da arkadaşlarımız direnişi daha da büyüttüler. 12 Eylül Davutpaşa’dan bakıldığında direniştir.”