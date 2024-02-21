Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yayınlanma: 21.02.2024 - 22:48

Güncelleme: 21.02.2024 - 22:51

Yunanistan Yargıtay'ı, geçen sene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi kardeşleri hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan Ali Yeşildağ'ı Türkiye'ye iade etme kararı verdi.

T24'te yer alan habere göre, Yunanistan'da Yargıtay, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade başvurusuna yaptığı itirazı yeterli bulmadığını bildirdi.

ADALET BAKANI ONAYLARSA İADE EDİLECEK

Yeşildağ, Yunanistan Adalet Bakanı George Floridis'in kararı onaylaması durumunda Türkiye'ye iade edilecek.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'nin aktardığına göre Yeşildağ ve ailesi, bakanın onay vermesi durumunda iadeyi durdurmak için Danıştay'a başvurmayı planlıyor.

2023'ün kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti.

Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu belirtmişti.