Yurttaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'bıktık' diye dert yandı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara’da yurttaşla bir araya geldi. Kurmayları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği Akşener’in ilk durağı Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park oldu. Yurttaşın “AKP’yi göndereceğiz”, “Bıktık, yıldık” ifadelerini siyasi yanıt vermeyen Akşener, çoğunlukla esnafı dinlemeyi tercih etti.

GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Akşener’i, “AKP’nin kalesi” olarak bilinen Altındağ’da balon satan bir esnaf karşıladı. Otobüse doğru koşan balon satıcısını gören Akşener, aşağı inerek tüm balonları aldı. Akşener, başkentte “dar gelirlinin alışveriş merkezi” olan Ulus Hali’nde esnafın sorunlarını dinledi. Kalabalık nedeniyle güçlükle ilerleyebilen İYİ Parti liderinin önü ağlayan bir kadın tarafından kesildi. Eğitim gören çocuğunun masraflarına yetişemediğini söyleyen kadına sarılan Akşener, “Çocuğu ben halledeceğim” karşılığını verdi. Altındağ’da yurttaşın Akşener’e ilettiği en büyük sorun, “Geçinemiyoruz” oldu.

Akşener, Altındağ’daki son dükkân ziyaretinde ise hacı arkadaşı Cuma Salur’la karşılaştı. Salur, dükkândaki çaydanlığı göstererek “Şu malı alıyoruz ancak yerine yenisini koyamıyoruz, aynı paradan koyamıyoruz” dedi. Akşener, Altındağ’da parti otobüsünün önüne çıkan bir kadın ve kızıyla da bir süre birlikte yolculuk etti. Gülcan isimli kadın, yıllardır iğne oyası yaparak geçimini sağladığını belirterek Akşener’e, “Seni çok seviyorum. Herkese rağmen seni görmeyi başardım. Pardösülüyüm diye herkes beni AKP’li sanıyor, değilim, AKP’li değilim” dedi.

GÜNDEM ADAY

Akşener’in son durağı ise Yenimahalle oldu. Burada yurttaşın gündeminde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Onkoloji Hastanesi’nin kapatılması vardı. Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması sonrası kapatılması planlanan Onkoloji Hastanesi için kurulan platform Akşener’in çevresinden ayrılmadı. Akşener, “Helal oylarınızla sandıkta 12’nci Cumhurbaşkanını ‘atta’ya göndereceğiz, 13’üncü cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu kardeşiniz de elbette başbakan olacak” ifadelerini kullandı.