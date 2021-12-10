Yurttaşın kahrı, Yeni Şafak'ın sevinci oldu

10 Aralık 2021 Cuma, 10:40

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kayıplarıyla birlikte temel tüketim ürünlerine gelen zamlar yurttaşların alım gücünü büyük oranda düşürdü. Ekonominin geniş halk kesimleri açısından kapkara olan bu tablosunda iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ise övünülecek bir yan buldu.

Bugün "Havalimanında ihracat bandı" başlıklı manşetine "bavul ticareti"nde kırılan rekoru taşıyan gazete, Türkiye'de fiyatları kendi para birimlerine göre hayli ucuzlayan ürünleri satın alıp ülkelerinde tekrar satmak üzere toplu şekilde alanların oluşturduğu trafiği "Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali, satın aldıkları malları ülkelerine götürmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklarla doldu. Birçok yolcu sabah uçağıyla İstanbul’a gelip akşam 70-80 kilo tutan kolilerle dönüyor" diyerek anlattı.

ÇİN YERİNE TÜRKİYE

Haberde İstanbul’un başta Laleli gibi alış veriş merkezlerinden aldıkları tekstil ağırlıklı malları ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gelen bavulcuların en büyük mücadelesinin burada başladığı aktarılarak "En az 70-80 kilo tutan ortalama koliler nedeniyle, bagaj işlemlerini yapan görevliler arasında yaşanan çok sıkı pazarlık, zaman zaman da tartışmalara yol açıyor. Ancak yolcular yolcu başı 23 kilo olan bagaj ağırlığının, kat kat üzerindeki yükün bedelini ödeyerek ülkesine taşıyor" denildi.

Bavul ticareti yaparak geçimini sağlayan Tahir Davut isimli ve Çad vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin açıklamasına da yer verilen haberde Davut'un “Biz Türkiye ile çalışmaktan çok memnunuz. Hem ürün kalitesi hem de ücretlerde bize çok yardımcı oluyorlar. Ayda 2 defa Çad’a tekstil ve ayakkabı gönderiyorum. Bugün 98 koli gönderiyorum. İçinde tekstil ürünleri ile ayakkabı var. Önceden Çin’i tercih ediyorduk, ancak ürün kalitesi ve güven dolasıyla artık Türkiye’yi tercih ediyoruz" ifadeleri aktarıldı.

İşte Yeni Şafak'ın manşeti:











