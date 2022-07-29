Yurttaşlar, bakanlıkların alanıyla ilgili bilgi edinemiyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Yurttaşlar, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bakanlıkların alanıyla ilgili bilgilere ulaşmak isterken çeşitli engellerle karşılaşıyor.

Bazı bakanlıklar, faaliyet raporları için posta yoluyla başvuru koşulu getiriyor. Bazı bakanlıklara ise ulaşım sağlanamıyor. Avukat Cihan Arık, “Elektronik posta, posta ve faks yoluyla başvuru yapılabilir. Posta yoluyla olacak diye bir zorunluluk yok. Yasada olmasına rağmen yurttaşlar bilgi edinmesin diye işleri zorlaştırıp cevap vermemeye çalışıyorlar” dedi. Arık, “Yönetmelikte cevap verilmeyen durumlar belli. Devlet sırrı, ekonomik çıkarlar, özel hayatın gizliliği, ticari sır. Bunlara bilgi verilmez. Bunların dışında kalan paylaşılmayan veriler bilgiler tamamen kurumların başındaki siyasi iktidarın menfaati ile ilgilidir. Birilerinin çıkarı ve menfaati konusunda zedelenecek bir durum varsa paylaşmıyor. Tabii ki de bu yasaya aykırı ve suç” diye konuştu. Arık, “Günümüz Türkiye’sinde yasalara riayet çok fazla olmadığı için herkes kendi kanununu yaratıyor. Bu yüzden de vatandaşa posta yolunu zorunlu kılıp, herhangi bir konu hakkında uzunca süre yanıt vermiyorlar. Bu yasal değildir” ifadelerini kullandı.