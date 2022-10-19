Nebati'den itiraf niteliğinde açıklama: 'Sosyal güvenlik ihtiyacı arttı, bireysel tasarruflar özendirilmeli'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:56

Ekonomik krizle birlikte sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal güvenlik ihtiyacının artmasına üzerine 'bireysel tasarrufların özendirilmesinin' önemli bir hal aldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, bireysel emeklilik sigortasında (BES) devlet katkısının arttığını duyurdu.

Nebati yaptığı açıklamada "Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı. Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'BES'E OLAN İLGİ ARTTI'

18 yaş altı çocukların ve gençlerin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenlemenin BES'e olan ilgiyi artırdığını aktaran Nebati şu bilgileri paylaştı: "1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL’lik fon birikimine ulaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisi artarak sürüyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı."