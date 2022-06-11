Yurttaştan AKP ilçe başkanına tepki: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Gaziantep İslahiye ilçesinde bir yurttaş AKP ilçe başkanına 'Size hakkımı helal etmiyorum' diyerek tepki gösterdi.
Gaziantep İslahiye'de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası’nın açılışı yapıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki açılış sırasında bir yurttaş AKP İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan'ın yanına gelerek hayat pahalılığı ve zamlardan yakındı.
"BİZİ NE HALE DÜŞÜRDÜNÜZ?"
Yurttaş, "1 torba şeker bin lira olmuş. Türkiye'de bu var, Türkiye'de. Kusura bakma. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Sana da etmiyorum" dedi. İlçe Başkanı Aslan'ın, "Bana da mı etmiyorsun ya?" diye sorması üzerine yurttaş, "Yok, bak, Allah şahittir. Kullar şahittir. Ben hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada ben hakkımı sizden alırım. Tüm partilerden alırım. Bizi ne hale düşürdünüz?" diye konuştu.
Görüntüleri paylaşan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, "Gaziantep'te AKP'liler halk ile yüzleşmeye başladı" yorumunu yaptı.
Gaziantep’te AKP’liler halk ile yüzleşmeye başladı.— Hasan Şencan (@hasansencan2) June 11, 2022
Vatandaş: “Hakkımı helal etmiyorum etmiyorum” pic.twitter.com/STsULddilG
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