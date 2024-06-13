Yusuf Halaçoğlu 'Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:55

Partisinin sağ, sol, merkez gibi mefhumları bir kenara attığını, hiçbirini kabul etmediğini dile getiren Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz" dedi.

Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancı ve soyuna bakmadan kucakladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddettiklerini, parlamenter sistemi desteklediklerini ancak çift meclisli bir yapıyı savunduklarını vurgulayan Halaçoğlu, Anayasa değişikliğini desteklediklerini bildirdi.

Halaçoğlu, kurucular kurulunda 84 kişinin yer aldığı partinin genel merkezinin Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda olacağını belirterek, Kutlu Partinin finans harcamalarını tüm şeffaflığıyla paylaşacaklarını da söyledi.

"NEVRUZ GİBİ YENİ BİR GÜNE BAŞLIYORUZ"

Partilerinin adının kısaltma içermediğini, Türkçe bir kelime olan Kutlu'yu tercih ettiklerine dikkati çeken Halaçoğlu, logoya ilişkin de "Güneş simgesiyle güneş yeniden doğuyor, bütün karanlıklar sönecek. Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz. Hayat ağacı, Türk kilim motifli bir hayat ağacı. Alltaki siyah baklava geçmiş, üstteki açık olan baklava da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.



