Yusuf Kaplan'dan 'gençlik' itirafı: Bunun püskürtülmesi lazım
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, gençlikle ilgili "Yüzde 90'u şu an muhalefet partilerine gidiyor" diyerek iktidarı uyarıp "püskürtme" çağrısı yaptı.
Hemen her yazısında siyasal islamın krizlerine değinip yaşanan sorunları Cumhuriyet’e ve laikliğe bağlamasıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, gazeteci Adem Metan'ın Youtube programında 2023 seçimleri öncesi gençliğin siyasal eğilimiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Kaplan, konuyla ilgili olarak iktidarı uyardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gençlikle ilgili, sosyal medyayla ilgili ciddi sıkıntı var. AK Parti eğer gençlik meselesinde ciddi adım atamazsa, gündemi kendi belirleyecek bir gençlik strateji geliştirirse önü açılabilir. Şu anda boş laflar ediyorlar 'gençlik bizden, biz gençliği kaybetmedik' gibi, bir şekilde siyaseten gerekebilir ama boş laf bunlar. Gençliğin yüzde 90'u şu an muhalefet partilerine gidiyor. Çünkü gençliğin kültürü, duyarlılıkları o yönde. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir muhalefet var ve etkili oluyor. Bunun püskürtülmesi lazım."
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