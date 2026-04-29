'Yüzyılın Konut Projesi'nin İstanbul kurasında skandal iddia: 'Yedi haneli sırası olanlar kuraya dahi sokulmadı mı?'

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi – İlk Evim" kapsamında 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan, İstanbul ili "Diğer" kategorisi kura çekiminin sonuçları kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Resmi rakamlara göre 577.564 kişilik havuzdan 22.714 kazanan belirlendi. Ancak istatistiksel analizler, çekilişin "tüm hak sahiplerini kapsamadığı" yönünde ciddi şüphe doğurdu.

Çekilişin ardından paylaşılan verilerin analizi çarpıcı bir tablo ortaya koydu. "Diğer" kategorisi havuzunda, başvuru sıra numarası 1.000.000 ve üzerinde, yani yedi haneli olan toplam 72.659 yurttaş bulunuyordu. Ancak resmi sonuçlara göre bu gruptan tek bir kişi dahi kazanan listesine giremedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “TOKİ'nin kura yazılımı sıra numarası 999.999'a kadar olanları görmüş; bir milyon ve üzerini görmediği iddiası bir an önce aydınlatılmalıdır. Yedi haneli sıra numarasına sahip 72.659 vatandaşımız kuraya dahi sokulmadı mı?” dedi.

"4.200 KERE YAZI-TURA ATIN, HER SEFERİNDE AYNI YÜZ GELSİN"

Öztürk, “Vatandaşımıza bunun ne kadar imkânsız olduğunu anlatmak için bir örnek vereyim. Cebinizden bir bozuk para çıkarın ve havaya atın. Yazı-tura atıyorsunuz. Şimdi bu parayı 4 bin 200 kere havaya atın ve her seferinde aynı yüzünün ya hep yazı ya hep tura gelmesini bekleyin. İşte TOKİ kurasındaki bu sonucun tesadüf olma ihtimali, tam olarak böyle bir şeyin yaşanma ihtimaline eşit. Yani sıfır. Yani imkânsız. İddialar doğruysa bu kura adil çekilmemiştir; bu rakamların başka bir açıklaması yoktur” ifadelerini kullandı.

160 HAFTA LOTOYU ÜST ÜSTE TUTTURMAKLA AYNI İHTİMAL

Sıra numarası 1 Milyonun üzerinde olan 72 bin 659 yurttaştan tek bir kişinin dahi kurada çıkmadığı istatistiği Yapay Zekâ’ya yorumlatan Öztürk, "Bu sonuç 6 yüzlü bir zarı atıp aynı sonucu 1.630 kere almakla, Sayısal Loto’da 6 numarayı 160 hafta üst üste bilmekle, sokakta rastgele gördüğünüz 390 kişiyle doğum gününüzün aynı olmasıyla aynı ihtimal” ifadelerini kullandı.

'DİĞER' KATEGORİSİ İPTAL EDİLMELİ

Öztürk ayrıca İstanbul "Diğer" kategorisi kurasının iptal edilerek yenilenmesini, aynı yazılımın kullanıldığı tüm illerin sonuçlarının incelenmesini ve sürecin sorumluları hakkında idari ve cezai işlem başlatılmasını talep etti.

KURUM'DAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Öztürk'ün Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1-İstanbul “Diğer” kategorisi kazananları arasında, sıra numarası 1 milyonun üzerinde olan kaç vatandaşımız vardır? Bu sayının sıfır olduğu doğru mudur?

2-72.659 kişilik bir gruptan sıfır kazanan çıkması bir tesadüf müdür, yoksa kura yazılımında bir hata mı bulunmaktadır?

3-Söz konusu kura çekiminin yazılımı hangi firmaya, ne usulle ve kaç liraya yaptırılmıştır? Bu firma TOKİ ve bağlı kuruluşlardan son beş yıl içinde hangi işleri almıştır? Yazılımın çekiliş öncesinde gerçekten test edildiğine dair tutanaklar kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

4-Çekiliş öncesinde, yazılımın 1.072.659 başvurunun tamamından seçim yapacak şekilde ayarlandığı kim tarafından, ne zaman ve nasıl kontrol edilmiştir?

5-Çekilişe nezaret eden noter; yazılımın gerçekten 577.564 kişinin tamamı arasından mı, yoksa sadece bir kısmı arasından mı seçim yaptığını ekrana bakarak ayırt edebilmiş midir? Edememişse, kamuoyuna verilen “noter huzurunda yapıldı” güvencesi vatandaşımıza pratikte hangi teminatı sağlamaktadır?

6-Hak sahibi olduğu halde çekilişe alınmayan vatandaşlarımız için Bakanlığınızın çözümü nedir?

7-81 ilde tamamlandığı duyurulan kura çekimlerinde aynı yazılım veya türevi kullanılmış mıdır? Aynı hata diğer illerde de var mıdır? Bakanlığınız 81 ilin tamamına ait kura sonuçlarını da inceleyip kazanan dağılımlarını kamuoyuyla paylaşacak mıdır?

8-27 Nisan 2026’dan bu yana, Bakanlığınız ve TOKİ ile yazılım firması arasındaki yazışmalar, görüşmeler ve tutanaklar talep edilmesi halinde Meclise sunulacak mıdır?

9-İddiaların gündeme gelmesinin ardından TOKİ’de ya da Bakanlığınızda herhangi bir personel görevden uzaklaştırılmış, ifadesine başvurulmuş ya da hakkında soruşturma açılmış mıdır?