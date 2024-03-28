Zafer Partili aday Cenkçi'den taşeron işçilerin kadro talebine destek

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:38

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:39

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Cenkçi, İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sancaktepe Belediye binası önünde Belediye İştiraki ve Taşeron işçilerinin kadro talepleri için basın açıklama yaptı.

Binlerce taşeron işçi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kadro talebi bekleyişini sürdürüyor. Yetkililere seslerini duyurmak adına sık sık sosyal medyada gündem oluşturan taşeron işçiler seslerini duyurmak istiyor.

"TEK BİR EMEKÇİ MAHRUM BIRAKILMAYACAK"

İşçilerin taleplerine yönelik Sancaktepe Belediye binası önünde basın açıklaması düzenleyen Zafer Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Cenkçi, taşeron işçilerin yanında olduğunu belirterek, "Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte sizlerin üzerinde nasıl bir baskı ve korku imparatorluğu kurulmaya çalışılarak, seçimleri kazanamazsak işinizden ve aşınızdan olursunuz dediklerini gayet iyi biliyoruz.

Ben Sosyal Güvenlik Uzmanı ve aynı zamanda Zafer Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak söz veriyorum. Alın teri gözyaşlarına karışan tek bir emekçi kardeşimiz işinden kurulu düzeninden mahrum bırakılmayacaktır" dedi.

"EMEĞİN GÜCÜ SERMAYENİN DE SİYASİ İKTİDARIN DA ÜSTÜNDEDİR"

Sancaktepe Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Cenkçi şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçiler sürekli işçi kadrolarına ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmiştir. Ancak ne yazık ki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde taşeron işçisi olarak çalıştıranlar bu kadro hakkından faydalandırılmamışlardır. KİT’lerde 100 bin taşeron işçi çalışmaktadır.

2018’de KHK kapsamında Belediyelerde çalışan taşeron işçiler ise Belediye İştiraki Şirketlerine geçişleri yapılarak sözde kadro aldılar. Böylelikle artık taşeron firma belediyenin ta kendisi olmuştur. Bu sözde kadro alan işçilerin mali ve sosyal hakları yıllardan beridir gasp edilmektedir.

Ayrıca Belediye ve İl Özel İdare Şirketlerinde Şirket İşçisi olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışan, memur eliyle yürütülmesi gereken asıl işleri yapan Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının, sosyal, mali, özlük haklarının düzeltilmesi, çalışma barışının sağlanması, Anayasanın 55’inci, 128'inci maddeleri hükümlerine uyulması ve İdare Hukuku'nun "Eşit işe eşit ücret eşit statü" ile "Yetki de ve sorumlulukta paralellik" ilkeleri gereğince; söz konusu personelin 657’ye tabî Devlet Memuru kadrolarına geçirilmesi gerekmektedir.

Siyasi iktidar tarafından bir kesim taşeron işçilere 2018’de kadro verilirken, diğer taraftan ise Kamu İktisadi Teşebbüsü kuruluşlarında çalışan taşeron işçilere hala söz verilmesine rağmen hak ettikleri kadro verilmemiştir. Belediye taşeron işçileri ise aldatılarak sözde kadro almışlardır. Mali, sosyal ve özlük hakları açısından değişen hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece iş garantisi teminat altına alınmıştır. Aynı işyerinde aynı işi gerçekleştiren Belediye İştiraki Taşeron işçileri farklı maaşlarda ve sosyal haklarla çalıştırılmaktadırlar.

"NASIL BASKI KURULDUĞUNU BİLİYORUM"

Sevgili Taşeron işçiler,

Yıllardan beridir nasıl bir hak arama mücadelesi içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Sendikal örgütlenmede sizlere nasıl baskı kurulduğunu da biliyorum.

Zafer Partili Sancaktepe Belediyesinde tek bir Belediye İştiraki Şirket işçisisi ve taşeron işçisi kalmayacak. Tamamı yıllardan beridir hak ettiği ancak alamadığı kadroyu alacak. Yani Daimi işçi statüsüne geçirilecektir. Sosyal barış, çalışma barışı Zafer Partili Sancaktepe Belediyesinde inşaa edilecektir.

Unutulmamalıdır ki; emeğin gücü her zaman sermayenin de siyasi iktidarında üstündedir."