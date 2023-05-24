Zafer Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:34

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yapılan oy sayımlarının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura yaklaşırken ATA İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği merak konusu oldu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın açıklaması sonrası Ümit Özdağ'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLEYECEK?



Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmelerde sona gelindi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile son bir görüşme yapacaklarını açıklamasının ardından bugün (24 Mayıs) kararlarını ilan edeceklerini duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Toplantı öncesi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

TOPLANTI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özdağ'ın, saat 11.00'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenleyeceği ortak basın açıklaması öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."