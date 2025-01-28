Zafer Partisi İlçe Başkanı'na gözaltı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Akşit, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını açıkladı.

Zafer Partisi İlçe Başkanı'na gözaltı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:32

Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili asılan pankart sebebiyle gözaltına alındı.

Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı.

Akşit, gözaltı bilgisini sosyal medya hesabından "Bugün de Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Gündoğdu, Genel Başkanımızın tutuklanması üzerine bir pankart astığı için gözaltına alındı" diyerek duyurdu

Pankartta ‘Baskı istemiyoruz, özgürlük istiyoruz" yazdığını belirten Güngör, yaşananlara "Bir siyasi partinin ilçe başkanı fikirlerini beyan eden bir pankart asamayacaksa ne yapacak?" diyerek tepki gösterdi.


Etiketler: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ

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