Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:04

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:04

Yerel seçimlere ortaksı giren Ümit ÖZdağ'ın partisi olan Zafer Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. Açıklamaya göre İBB Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Peki, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli?

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

Azmi Karamahmutoğlu, 1966'da Trabzon Of'ta doğdu. Karamahmutoğlu, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomi okudu. Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997’de görevini Mustafa Hakan Ünser’e bıraktı. Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi’nde, Tuğrul Türkeş’e destek veren Karamahmutoğlu, ikinci tur oylamadan önce diğer adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilince sahneye çıkmış, “Yaşasın hainler için illegalite. Bunu fert olarak başlatıyorum. Burada yapılan pazarlıklı kongreyi tanımıyoruz. Türkeş nerede biz orada!” diye bağırmıştı. Ardından kongre karıştı ve sandalyeler havada uçuştu. Çıkan kavga sonucunda kongre ertelenmişti.