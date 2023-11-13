‘Zamanı torun sevmekle geçmeyecek’: Kılıçdaroğlu ‘çalışma ofisi açacak’ iddiası

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:10

CHP’de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve partinin yeni lideri Özgür Özel olmuştu.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, eski lider Kılıçdaroğlu bir çalışma ofisi açtı.

İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi şunları aktardı:

“Bir çalışma ofisi olacak. Çünkü Kemal Bey’in evde özel bir çalışma odası yok. Kendisiyle görüşmek, sohbet etmek, partinin daha iyi bir yere varması için emek vermek isteyip fikrini soranlar olacaktır. Onları bu ofiste ağırlar, partinin başarısı için her türlü desteği verir. ‘Artık torun sever’ diyenler var. Kemal Bey torunlarını sever ama zamanının tamamını torun sevmeye ayıracak biri değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir backgroundu var. Son dönemde siyasetteki gelişmeler de onun backgroundunu haklı kılıyor. İşte İYİ Parti’de meydana gelen tablo. Ofisinde çalışacak, siyasi gelişmeleri takip edecek, süreci izleyecek. Genel Başkanlık, Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insanın evden çalışması, evde konuklarını ağırlaması söz konusu olamaz. Gelenleri, bir takım yazış çizişleri olur. Bunun için ofis gerekir. O nedenle ofis tutmasına siyasi bir anlam yüklenmesi yanlış olur.”

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmayları, bir vakıf çalışmasının yürütüldüğünü de ifade ettiler.