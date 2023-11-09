CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi, Özgür Özel mazbatasını aldı: Çalışmaya geldik

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel, partisindeki devir teslim töreni için dün memleketi Manisa’dan Ankara’ya geldi. Havalimanında otobüsün üstünden kendisini selamlamaya gelen partililere konuşan Özel, “CHP’de koşturmaya, çalışmaya geldik. Zorlu bir kongre süreci geçirdik. Öncesinde üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oldu, söylenmeyecek şeyler söylendi, olmayacak yakıştırmalar yapıldı. O işin yapısal sorunlarını parti içinde konuşuruz, bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP’liye asla yapılmaması için, hiç kimseye o sözlerin söylenmemesi için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu” dedi. Devir teslimden önce Kılıçdaroğlu ile evinde buluşacağını da söyleyen Özel, “Bir baba oğulun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye gideceğiz” dedi.

HEDİYE İLE GİTTİ

Özel sonrasında eşi Didem Özel ile önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel’i evinin kapısının önünde eski MYK üyeleriyle karşıladı. İki isim kurultaydan sonra ilk kez merdivenlerin önünde el sıkışarak kameralara poz verdi. Eve çiçeklerle gelen Özel’in kurultay salonunda hafif bir gerginlik yaşadığı Selvi Kılıçdaroğlu’na da bir hediye getirdiği öğrenildi. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu yine Özel’i kapıya kadar uğurladı. Özel, buradan Meclis’e giderek mazbatasını aldı. Genel merkeze akşam saatlerinde düzenlenen devir teslim töreni için Özel ve Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir afiş asıldı.

Kılıçdaroğlu da genel merkezdeki personelle vedalaştı. Bu sırada devir teslim töreni için genel merkeze gelen partililer de oldu. Milletvekillerinden de devir teslim töreni için genel merkeze gelenler oldu. Özel, yoğun bir kalabalık ile karşılandı. Özel partililerle kucaklaşıp içeri girerken Kılıçdaroğlu da alkışlarla merdivenlerden inerek Özel’i selamladı. İki isim tokalaştıktan sonra devir teslim için genel başkan katına çıktı.

ÖĞÜTLERİNİ AKTARDI

Devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ve Özel, eski yönetim ve yeni yönetimden isimlerle bir araya geldi.İlk olarak konuşan Kılıçdaroğlu, “Yeni genel başkanımıza yürekten başarılar diliyoruz. Bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak her CHP’li olarak ortak görevimiz” dedi. Özel de teşekkür ederek “Genel başkanımızın bu odada olan herkese, en çok da bana emeği var. Kendisi partimizi çok zor dönemlerde yönetti. Meclis çatısı altında saldırıdan, linç girişimine, terör örgütü saldırısına kadar genel başkanımız bu parti için canını ortaya koydu. Biraz önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Bu CHP geleneğinde olan, Atatürk’ten bugüne miras gelen gelenekle aktardığı bilgileri, yerine getirmeye çalışacağım. Biz de bundan sonraki süreçte zorlandığımız her yerde kendisinin deneyimine başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özel alkışlarla çıkışa yöneldi. Bu sırada Kılıçdaroğlu’na sarılarak veda edenler oldu. Özel, arabasına binen Kemal Kılıçdaroğlu’nu uğurladıktan sonra, genel merkeze dönerek yeni odasına çıktı.

LİDER OLARAK İLK PROGRAM



Özgür Özel’in genel başkan olarak cumartesi günü ilk parti meclisi toplantısına başkanlık ettikten sonra yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklaması ve ilk MYK toplantısını pazartesi günü yapılması bekleniyor. Özel, söz verdiği Hatay ve Osmaniye gezilerine de pazar günü gidecek. Önümüzdeki hafta salı ilk grup toplantısını düzenleyecek Özel, grupta partisinin il başkanlarını da ağırlayacak. Ardından Özel’in yeni haftanın ortasında sadece il başkanlarıyla yerel seçim gündemli bir toplantı yapması, bu toplantıda “Kurultay süreci arttık bitti. Tartışmalar geride kaldı. Yerel seçime odaklanıyoruz” mesajı vermesi bekleniyor.

