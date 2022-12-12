Zanlılar dışarıda, gazetemiz hedefte: AKP'den Cumhuriyet'e 100 bin liralık tazminat davası!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:53

AKP'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği davanın dilekçesinde, partinin, yasalara göre faaliyetlerini sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.

Dilekçede, gazetemizin 9 Aralık'taki sayısında yer verilen, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına ilişkin haberde, "mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla AKP'nin toplum nezdinde itibarının zedelenmek istendiği" ifade edildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Yargıya intikal eden konuda müvekkil parti adeta eylemin failiymiş gibi gösterilmeye çalışılarak, siyaseten yıpratılmak istenmektedir. Bu durum açıkça hukuka aykırıdır. Siyaset üstü, hassas bir mesele üzerinden atılan başlıkla olumsuz algı oluşturularak kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir. Konuya ilişkin net tavrını ortaya koymuş ve bugüne kadar çocuk hakları bağlamında birçok reforma imza atmışken AK Parti'yi, 'laiklik ilkesine aykırı hareket ederek ülkeyi karanlığa boğmakla' itham etmek, en hafif tabiriyle itibar suikastıdır."

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün ulusal ve uluslararası hukukta güvence altına alındığı hatırlatılan dilekçede, dava konusu haberin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği öne sürüldü.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "Davalı tarafından haberde kullanılan ifadeler hiçbir şekilde haber alma, ifade ve düşünce özgürlüğü sınırları içerisinde olmayıp, açıkça kişilik hakkına tecavüz oluşturup manevi tazminat ödenmesini gerekli kılmaktadır. Davalı, Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyetiyle saygınlığını korumaya yönelik hükümleri ihlal etmiştir" görüşüne yer verildi.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü savunulan dilekçede, partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle gazetemizin 100 bin lira manevi tazminata mahkûm edilmesi talep edildi.

AKP'nin dava açmasına konu olan gazetemizin 9 Aralık 2022 manşeti şöyle:

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikâhıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

BirGün yazarı Timur Soykan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikâyetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

H.K.G'nin istismara uğradığını söylemesinin ardından açılan davada hiçbir tutuklu sanığın olmaması günlerdir tartışılıyor. Bu sırada savcının 2020'de iki kez 2 sanık hakkında tutuklama talep ettiği ancak mahkemenin reddettiği ortaya çıkmıştı.